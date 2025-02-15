Мережко: Тривалий мир - це далека перспектива

Досягнення тривалого миру є далекою перспективою для України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Мир може бути тривалим лише за умови виконання вимог міжнародного права - відновлення територіальної цілісності України, зупинення агресії, компенсація шкоди, завданої злочином агресії Росії проти України і притягнення до відповідальності тих, хто причетний до цього злочину. Тобто мир – це дуже далека перспектива", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, зараз може йти мова про припинення вогню.

"Але, знову-таки, припинення вогню без надійних гарантій безпеки – це просто відкладене у часі знищення України", - додав Мережко.

Він пояснив, що можна розглядати питання припинення вогню лише за умови надання чітких і надійних гарантій безпеки, що Путін не скористається цим, щоб знищити Україну.

Голова комітету впевнений, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО.

"Якби, наприклад, Захід запропонував перед початком перемовин вступ України до НАТО або хоча б запрошення, то це був би такий раціональний крок у правильному напрямку. Поки що цього немає, але це не означає, що не треба над цим продовжувати наполегливо працювати", - зазначив Мережко.

Народний депутат не згоден з думкою, що президент США Дональд Трамп фактично продав Україну Росії.

"Ні, цього не відбулося. Трамп дуже прагматична людина, у нього таке транзакційне мислення. Але він розуміє, що навіть спроби зробити щось подібне, викликало би величезне обурення в США і в Європі. Він хоче увійти в історію, як людина, яка позитивно вплинула на світовий порядок. Він дуже амбітна людина. Якби це сталося, то це була б пляма на його репутації на все життя, на всю історію. Я впевнений, він цього не хоче", - відзначив Мережко.

Він підкреслив, що Трамп хоче вирішити цю проблему, навіть позбутися цієї проблеми, але питання, якою ціною і в який спосіб.

"А тут вже залежить і від нас багато. Насамперед, Зеленскому треба систематично спілкуватись з Трампом, щоб наш президент був постійно з ним на контакті, щоб Трамп просто зрозумів, що відбувається. Дуже важливо, щоб він приїхав в Україну, поспілкувався з військовими, членами уряду, парламенту, просто з людьми. І це дуже багато б дало йому для розуміння реальної ситуації", - вважає Мережко.

Він відзначив, що американські конгресмени, які побували в Україні, повернулися у США іншими людьми – "їх не треба переконувати, якщо йдеться про очевидні речі, що є збройні сили України, що вони доволі ефективні, що є перемоги і у нас, а Путін вже зазнав стратегічну поразку".