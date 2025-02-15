08:18 15.02.2025
Окупанти обстріляли дві громади Сумської області - ОВА
Російські війська обстріляли прикордонні території Сумської області, зокрема Юнаківську та Великописарівську громаду, повідомила Сумська ОВА.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Великописарівська громади", - сказано в повідомленні.
Юнаківська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).
Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.