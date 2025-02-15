15 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1088 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1088 RUSSIAN AGRESSION

15 лютого відзначають День ушанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день дітей, хворих на рак, Всесвітній день бегемота, Міжнародний день зелених стін, Міжнародний день самотності.

В Україні - День кіберспорту.

Національне свято Республіки Сербія. День державності (2001).

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Онисима.

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.02.2004 р. № 180/2004.

Ця дата приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році.

Щорічно українці відзначають цей день як день пам’яті тих, хто чесно виконував свій військовий обов’язок у локальних збройних конфліктах.

Міжнародний день дітей, хворих на рак

Проголошено Міжнародним товариством дитячих онкологів і за ініціативою Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак (ICCCPO).

Його мета - поліпшити умови лікування наймолодших пацієнтів з онкологічними хворобами.

Всесвітній день комп'ютера

У цей день у 1946 році в США запустили перший електронний комп'ютер. Він займав цілу будівлю і важив 30 тонн. Машину використовували для потреб американської армії.

День кіберспорту в Україні

В Україні 15 лютого відзначається унікальне спортивне свято - День кіберспорту. Цей день присвячений світу змагальних ігор, де поля битв є цифровими, а спортсмени орудують мишами та клавіатурами.

Міжнародний день зелених стін

Щороку 15 лютого відзначається Міжнародний день зелених стін, присвячений популяризації та підвищенню обізнаності про переваги живих стін, зелених фасадів та вертикальних садів. Це свято було започатковане у 2020 році та приурочене до дня народження Стенлі Гарта Вайта, ландшафтного архітектора, який у 1938 році запатентував першу живу стіну.

Всесвітній день бегемота

Всесвітній день бегемота, що відзначається 15 лютого, - це особлива подія, присвячена підвищенню обізнаності про величних бегемотів, заохоченню природоохоронних зусиль, спрямованих на захист цих чудових створінь від вимирання.

Міжнародний день синдрому Ангельмана

Міжнародний день синдрому Ангельмана відзначають 15 лютого щороку. Ця подія є результатом спільних зусиль понад 50 організацій по всьому світу, спрямованих на підвищення обізнаності про синдром Ангельмана - генетичне захворювання, що вражає нервову систему і призводить до тяжких фізичних та інтелектуальних порушень.

Міжнародний день самотності

Міжнародний день самотності, це не антиромантичне чи антивалентинівське свято, а скоріше свято любові до себе, індивідуальності та різноманітних форм любові, які збагачують наше життя, включаючи романтичну, платонічну та сімейну любов. Цей день для всіх, хто цінує свою незалежність і водночас цінує глибокі, змістовні стосунки.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Еліу Рута (1845-1937), американського політика, юриста, державного діяча, лауреата Нобелівської премії миру (1912);

90 років від дня народження Леоніли (Ліни) Петрівни Стебловської (1935), української художниці, майстрині монументально-декоративного мистецтва, педагогині;

75 років від дня народження Марії Василівни Гоцуляк (1950), української майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, поетеси, журналістки.

Ще цього дня:

1919 — Українська Національна Рада ЗУНР ухвалила закон про вживання української мови у державних установах;

1920 — В Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувся бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1926 — Виголошено найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 — Вийшов перший фільм про Дракулу;

1939 — В обласному ефірі новоствореної Запорізької області вперше прозвучали позивні "Радіо Запоріжжя";

1946 — Пенсильванський університет оголосив про створення першої у світі ЕОМ — ENIAC;

1969 — Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснив штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 — Велика Британія та Ірландія привели свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

1989 — Завершено виведення "обмеженого контингенту радянських військ" з території Афганістану (розпочато 15 травня 1988);

1989 — у Києві утворили "Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної Православної Церкви в Україні";

Церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Онисима, єпископа Візантійського.

Онисим народився в Малій Азії, був рабом заможного чоловіка Филимона, який згодом дав волю Онисиму. Після звільнення святий віддав себе апостольській справі.

День вважається вдалим для догляду за овечками та купівлі ягнят. Селяни цього дня виносили насіння на вулицю для загартування. 15 лютого прийнято пригощати сиріт і незаможних людей - зроблене добро повернеться людині в подвійному розмірі.

Іменини: Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.