Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК на ЧАЕС вдалося локалізувати – Міндовкілля

Загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту на ЧАЕС вдалося локалізувати після атаки російського безпілотника, наразі радіаційна ситуація перебуває під контролем, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

"О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого – дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.