Інтерфакс-Україна
Події
22:47 14.02.2025

Канада засуджує атаку РФ на ЧАЕС: це може мати руйнівні наслідки

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Канада засуджує російську атаку дроном по укриттю 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, що може спричинити руйнівні наслідки для українців і всіх європейців.

"Канада рішуче засуджує останню атаку безпілотників Росії на радіаційне укриття Чорнобиля. Націлювання на ядерну інфраструктуру може мати руйнівні наслідки для здоров’я та безпеки українців і всіх європейців. Ми закликаємо Росію припинити такі безрозсудні дії", - вказується в повідомленні в Х.

У відомстві зазначили, що продовжуватимуть працювати з міжнародними партнерами задля припинення незаконної війни Росії проти України.

Як повідомлялось, в ніч на 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, сталася пожежа, яку на даний момент вже загасили, але пошкодження суттєві.

Джерело: https://x.com/CanadaFP/status/1890496258713776495

Теги: #чаес #канада #засудження

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