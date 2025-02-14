Інтерфакс-Україна
Події
22:31 14.02.2025

Сибіга провів зустріч із індійським колегою: покладаємося на сильний глобальний голос Індії для наближення справедливого і міцного миру в Україні

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення в Мюнхені змістовних переговорів із главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Я дякую Субраманьяму Джайшанкару за нашу змістовну зустріч. Ми зацікавлені в розвитку відносин з Індією та просуванні співпраці в торгівлі, технологіях, сільському господарстві, безпеці та інших сферах. Ми також покладаємося на сильний глобальний голос Індії, щоб наблизити справедливий і міцний мир", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha

Теги: #міністри #індія #мзс

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