Сибіга провів зустріч із індійським колегою: покладаємося на сильний глобальний голос Індії для наближення справедливого і міцного миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про проведення в Мюнхені змістовних переговорів із главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Я дякую Субраманьяму Джайшанкару за нашу змістовну зустріч. Ми зацікавлені в розвитку відносин з Індією та просуванні співпраці в торгівлі, технологіях, сільському господарстві, безпеці та інших сферах. Ми також покладаємося на сильний глобальний голос Індії, щоб наблизити справедливий і міцний мир", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha