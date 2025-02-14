Невдовзі очікується візит Келлога до Варшави - президент Польщі

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог найближчими днями здійснить візит до Варшави, повідомив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з главою Пентагону Піту Гегсетом.

Як повідомляється на сайті президента Польщі, Гегсет повідомив Дуді, що найближчими днями також очікується візит до Варшави генерала Кіта Келлога.

"Добре, що в той час, коли починаються серйозні переговори про припинення російської агресії проти України, люди, відповідальні за безпеку не лише Сполучених Штатів, а й світу, приїжджають до Польщі, щоб поговорити з нами про те, що нас чекає найближчим часом", – наголосив президент.

Дуда підкреслив, що політика президента США Дональда Трампа щодо підвищення мінімального порогу оборонних витрат країн НАТО може розраховувати на підтримку Польщі. За його словами, це питання також буде порушене на червневому саміті НАТО в Гаазі.