В Україну вдалося повернути ще 8 дітей з окупованих територій – Єрмак

У рамках Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще вісьмох українських дітей, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Серед врятованих – діти віком від 5 до 16 років. Двоє малюків втратили маму та перебували під загрозою назавжди залишитися в російському соціальному закладі, проте їхні рідні в Україні боролися за їхнє повернення. 16-річна дівчина через складні життєві обставини в родині потрапила в окупаційний сімейний центр, але мріяла повернутися на підконтрольну Україні територію до батька", - вказується у повідомленні.

Єрмак подякував за допомогу Офісу президента, Офісу омбудсмана України, а також Державі Катар.