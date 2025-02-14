Інтерфакс-Україна
Події
20:13 14.02.2025

УЧХ познайомив зі своєй роботою під час війни делегацію Міжнародної Федерації ЧХЧП

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УЧХ познайомив зі своєй роботою під час війни делегацію Міжнародної Федерації ЧХЧП
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Делегація  Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХЧП)  і керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили основні напрямки роботі під час війни.

“Під час зустрічі обговорювалися основні напрямки і результати роботи Українського Червоного Хреста під час повномасштабної війни в Україні та ключові виклики, з якими стикається Україна зараз”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В зустрічі приймали участь  президентка Міжнародної Федерації ЧХЧП Кейт Форбс, президент УЧХ Микола Поліщук та  генеральний директор організації  Максим Доценко.

Керівництво УЧХ розповіло про подальші плани і перспективи розвитку організації, зосередившись на таких напрямках, як гуманітарне реагування, відновлення та реабілітація.

 «Ми дякуємо Міжнародній Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за постійну непохитну підтримку. Разом ми працюємо над тим, щоб нашу допомогу отримували ті, хто її потребує найбільше, швидко та ефективно», – сказав Доценко.

 

Теги: #доценко #кейт_форбс #міжнародна_федерація_червоного_хреста_і_червоного #поліщук #мфчх #тчху #учх

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