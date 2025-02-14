УЧХ познайомив зі своєй роботою під час війни делегацію Міжнародної Федерації ЧХЧП

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Делегація Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФЧХЧП) і керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили основні напрямки роботі під час війни.

“Під час зустрічі обговорювалися основні напрямки і результати роботи Українського Червоного Хреста під час повномасштабної війни в Україні та ключові виклики, з якими стикається Україна зараз”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

В зустрічі приймали участь президентка Міжнародної Федерації ЧХЧП Кейт Форбс, президент УЧХ Микола Поліщук та генеральний директор організації Максим Доценко.

Керівництво УЧХ розповіло про подальші плани і перспективи розвитку організації, зосередившись на таких напрямках, як гуманітарне реагування, відновлення та реабілітація.

«Ми дякуємо Міжнародній Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за постійну непохитну підтримку. Разом ми працюємо над тим, щоб нашу допомогу отримували ті, хто її потребує найбільше, швидко та ефективно», – сказав Доценко.