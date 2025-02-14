На наступному засіданні Ради МАГАТЕ будуть обговорювати ситуацію з Чорнобильською і Запорізькою АЕС під час війни - Сибіга

Фото: МЗС України

Ситуація, в якій перебувають Запорізька і Чорнобильська атомні електростанції під час повномасштабної війни буде обговорюватися на наступному засіданні Ради Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами термінової зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі в Мюнхені.

"Ми обговорювали продовження російської окупації Запорізької АЕС. Росія продовжує блокувати ротації МАГАТЕ та тримати АЕС у заручниках", - написав він в соцмережі Х.

За словами Сибіги, вони погодилися з тим, що ЗАЕС має повернутися під контроль України.

"І Чорнобиль, і Запоріжжя будуть обговорюватися на наступному засіданні Ради МАГАТЕ", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Гроссі і Сибіга обговорювали ситуацію з забезпеченням ротації експертів агентства на окупованій РФ Запорізькій АЕС. "Я наголосив на необхідності мати безпечний прохід експертів, які чергуються на ЗАЕС, – ми продовжимо конструктивний діалог", – написав гендиректор МАГАТЕ в мережі Х.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед цим інформував, що зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Мюнхені, щоб обговорити удар російського безпілотника по Чорнобильській АЕС. Він також зазначив, що передав йому лист міністра енергетики України про наслідки удару.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.