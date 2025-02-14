Інтерфакс-Україна
Події
16:47 14.02.2025

Мережа "Книгарня "Є" відкрила магазин на Центральному залізничному вокзалі Києва

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Мережа "Книгарня "Є", яка перемогла в конкурсі на оренду площі на Центральному залізничному вокзалі Києва, в п'ятницю відкрила там магазин, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

"Книгарня "Є" відкрито на Центральному залізничному вокзалі Києва. Тепер в самому серці залізничних маршрутів — на київському вокзалі — можна знайти книжку в дорогу", - повідомила пресслужба УЗ в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Книгарня "Є" стала переможицею серед великої кількості учасників у відкритому конкурсі щодо оренди території в Prozorro.Продажі, нагадали в пресслужбі УЗ.

"Поїзди і книги створені одне для одного. І хоч ми впроваджуємо інтернет у поїздах, все рівно важливо знаходити час, вимикати гаджети й читати, подорожуючи. Саме тому для нас принципово, щоб книгарні були на вокзалах, ми прагнемо примножувати правильні локації, котрі несуть глибокий зміст для наших пасажирів", - процитувала пресслужба голову правління УЗ  Олександра Перцовського.

Раніше повідомлялось, що ТОВ "Книгарня Є" (Київ) перемогло в аукціоні АТ "Укрзалізниця" з оренди приміщення в будівлі Головного вокзалу (Центрального) станції Київ-Пасажирський у столиці з пропозицією 403,7 тис. грн/міс. За даними "Прозорро.Продажі", стартова орендна ставка на торгах становила 166,5 тис. грн/міс. В аукціоні також брали участь книжкові мережі "Сенс", "Комакс Сервіс", "Видавництво Старого Лева", Readeat.

Згідно з оголошенням, переможцю аукціону в оренду надається приміщення площею 102,7 кв. м. Термін оренди становить 2 роки і 360 днів. За умовами оренди, орендар, крім книжок, має право продавати продовольчі товари (окрім підакцизних) із використанням щонайменше 85% корисної площі для продажу книжок і 15% - інших товарів. Крім того, в асортименті книгарні має бути продукція щонайменше 20 різних видавництв, а також щонайменше 10 артикулів англомовного контенту.

Орендар також зобов'язаний відповідати принципам інклюзивності та доступності для маломобільних осіб.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Книгарня Є" зазначено Романа Цуприка та Юлію Олійник. За підсумками 2023 року, компанія збільшила виручку в 1,9 раза, до 823,3 млн грн, водночас чистий прибуток скоротила на 7,8%, до 34,6 млн грн.

Перший книжковий магазин "Книгарня Є" було відкрито 2007 року. За інформацією на сайті мережі, в Україні на сьогодні працюють 50 магазинів, зокрема в Києві, Львові, Харкові, Одесі, Івано-Франківську, Вінниці, Дніпрі та інших містах. Мережа також має інтернет-магазин.

Теги: #укрзалізниця #книгарня_є

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