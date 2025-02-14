Україна та Франція підписали декларацію щодо співпраці у сфері соцзахисту

Україна та Франція підписали декларацію щодо співпраці у сфері соціального захисту, впровадження соціальних послуг для осіб з інвалідністю та сімей з дітьми, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"В межах візиту до Франції заступниця міністра соціальної політики Ірина Постоловська провела двосторонню зустріч із міністром праці, охорони здоров’я та солідарності Франції Катрін Вотрен, під час якої було підписано декларацію про наміри щодо співпраці у сфері соціального захисту між країнами. Документ закладає основу для партнерства у розробці та впровадженні ключових соціальних послуг для осіб з інвалідністю та сімей з дітьми", - йдеться в повідомлені міністерства.

Відзначається, що відповідно до стратегії ЄС щодо прав осіб з інвалідністю на 2021-2030 роки, сторони планують співпрацювати у таких напрямках: підтримка системи раннього виявлення та втручання для дітей віком до 3 років з метою корекції розвитку на ранніх стадіях; створення механізмів комплексної оцінки потреб осіб з інвалідністю для сприяння їхній соціальній інтеграції; підтримку у забезпеченні доступу осіб з інвалідністю до ринку праці, включно з адаптацією робочих місць та впровадженням програм працевлаштування.

Таким чином, у контексті підтримки України у впровадженні її Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні сторони планують: розвиток альтернативних до інституційного догляду форм виховання, що дозволить дітям рости у сімейному середовищі; розширення мережі соціальних послуг для підтримки дітей та їхніх батьків; супровід фахівців соціальної сфери у переході від інституційного догляду до підтримки дітей у звичайному середовищі.

"Співпраця між Україною та Францією у цьому контексті також передбачає впровадження сучасних методик та інструментів надання соціальних послуг, а також навчання та підвищення кваліфікації соціальних працівників з метою покращення їхніх професійних навичок", - йдеться в повідомлені.