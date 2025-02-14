Інтерфакс-Україна
Події
11:38 14.02.2025

ДСНС виявила й ліквідувала кілька осередків загоряння після удару РФ по ЧАЕС, радіаційний фон в нормі

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ДСНС виявила й ліквідувала кілька осередків загоряння після удару РФ по ЧАЕС, радіаційний фон в нормі
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала всі виявлені осередки загоряння  після дронового удару РФ в ніч на 14 лютого по Новому безпечному конфайнменту обʼєкту "Укриття" (НБК) над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС, радіаційний фон - у нормі, повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

"Виявлено кілька осередків ушкодження, на місці яких виникли пожежі. Наразі пройшла ліквідація усіх осередків загоряння. Відкритого вогню немає. Триває ліквідація саме тління одного з осередків. Ситуація контрольована", – сказала вона в ефірі 24 каналу після 10:00 у п’ятницю.

"Радіаційний фон на майданчику ЧАЕС та в Зоні відчуження в межах норми", – наголосила Водолага.

Вона пояснила, що за радіаційним фоном стежить відновлена завдяки партнерам Автоматизована система моніторингу, яка здійснює його щосекунди й передає в Укргідрометеоцентр та МАГАТЕ.

"Цього (рівень показників – ЕР) не вдасться приховати", – підкреслила речниця ДСНС, додавши, що заміри радіаційного фону також здійснюються вручну.

Стосовно характеру ушкоджень НБК та загрози обвалу, за словами Водолаги, то це визначатимуть профільні фахівці, а верхолази ДСНС працюють, аби зняти конструкції, які можуть заважати подальшій роботі таких спеціалістів.

Як повідомлялося з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання (ДІЯРУ), внаслідок удару російсього безпілотника по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 Чорнобильської АЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. "Вплив події на безпеку НБК обʼєкту "Укриття" потребує додаткової оцінки", - додали в інспекції.

МАГАТЕ зі свого боку підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС в ніч на 14 лютого, зазначивши що БпЛА влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор станції.

Теги: #чаес #ситуація #радіаційний_фон

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