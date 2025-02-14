Інтерфакс-Україна
Події
11:40 14.02.2025

Україна доопрацювала драфт щодо партнерства зі США і передала документ американській стороні

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Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства зі США і передала його американській стороні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в українській делегації Мюнхенської конференції з безпеки.

"Під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб з ним попрацювати", - повідомили в делегації.

Як повідомлялося, 12 лютого Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.

Теги: #україна #драфт #сша

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