Україна доопрацювала драфт щодо партнерства зі США і передала документ американській стороні

Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства зі США і передала його американській стороні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в українській делегації Мюнхенської конференції з безпеки.

"Під час телефонної розмови у середу президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовилися, що Україна допрацює проект меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб з ним попрацювати", - повідомили в делегації.

Як повідомлялося, 12 лютого Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство.