СБУ затримала рецидивіста, якого ворог "перекинув" до Миколаєва з РФ для коригування авіаударів по Силах оборони

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Миколаєві агента ФСБ РФ - 35-річного рецидивіста, який коригував авіаудари окупантів по Силах оборони у портовому місті, повідомляють в СБУ.

В повідомленні української спецслужби в п'ятницю зазначається, що до початку повномасштабної війни фігурант відбував покарання за вчинення тяжких злочинів у виправній установі Херсона.

"Після захоплення обласного центру окупанти перевели в’язня до однієї з колоній на території рф, де його завербував кадровий співробітник фсб. За вказівкою з фсб агент приїхав до Миколаєва через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога", - наголошують в СБУ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили плани ворога і поетапно задокументували фігуранта ще на початковому етапі його розвідактивності.

За інформацією спецслужби, основною ціллю окупантів були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

"Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість, де приховано фотографував локації ймовірного перебування українських захисників. Також агент "втемну" випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов", - уточнюють у відомстві.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій агента за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).