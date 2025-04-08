Інтерфакс-Україна

Події

12:04 08.04.2025

У Харкові судитимуть рецидивіста, який за замовленням ФСБ застрелив українського військового та планував вбити очільника ОВА – прокуратура

2 хв читати
У Харкові судитимуть рецидивіста, який за замовленням ФСБ застрелив українського військового та планував вбити очільника ОВА – прокуратура

Прокурори Харківської облпрокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного неодноразово судимого чоловіка, який за замовленням ФСБ РФ вбив українського військового та планував вбивства очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

"Обвинуваченого судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що загрожує агенту, – довічне позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрюваний (уродженець Євпаторія АР Крим, який після 2015 року він переїхав до Бєлгорода) потрапив у полі зору спецслужб РФ через своє захоплення російською ідеологією. Він уклав угоду з представниками ФСБ РФ про співробітництво щодо виконання на неокупованій території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності.

У лютому минулого року фігурант приїхав до Харкова. Першою задачею від російських кураторів було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня фігурант вистрілив у його спину біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Військовослужбовець помер на місці.

Також за замовленням ФСБ фігурант готував вбивство начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка: вивчав спосіб життя посадовця, маршрути пересування та місця відвідування. У жовтні минулого року він поїхав до Дергачів із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який прикріпив магнітом під кузов авто Задоренка. Але очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, врятувавши своє життя.

Крім цього, фігурант планував скоїти вбивство начальника Харківської ОВА Олега СИнєгубова. За планом, чоловік мав здійснити підрив автівки, якою користується посадовець. За це підозрюваний розраховував отримати 50 тис. доларів.

Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант "поставив вбивство на паузу" .

"Правоохоронці відслідковували його рух та наприкінці жовтня 2024 року викрили фігуранта в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та "залягти на дно". Фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Підозрюваному також інкримінуються підпал двох військових авто і підриви низки адмінбудівель у Харкові, які він вчинив за власною ініціативою. Зокрема, вночі 26 березня чоловік привів у бойову готовність та кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67, внаслідок спрацювання якої стався вибух. Згідно з висновком експертизи, матеріальна шкода сягнула майже 2,5 млн гривень. Згодом він фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Він прикріпив до вхідних дверей приміщення вибуховій пристрій. Конструкції двері були пошкоджені.

Теги: #харків #суд #рецидивіст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:03 08.04.2025
Суд оштрафував "Київметробуд" ще на 78 млн грн

Суд оштрафував "Київметробуд" ще на 78 млн грн

20:31 07.04.2025
Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн до адвоката, якого підозрюють у несанкціонованому доступі до ЄДРСР

15:46 07.04.2025
Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

19:33 05.04.2025
На Харківщині оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару по місту, а також по Кривому Рогу

На Харківщині оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару по місту, а також по Кривому Рогу

17:41 04.04.2025
Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого дрона у житловий будинок в Харкові завершені

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого дрона у житловий будинок в Харкові завершені

10:42 04.04.2025
В Харкові помер постраждалий в результаті російської атаки – ОВА

В Харкові помер постраждалий в результаті російської атаки – ОВА

10:32 04.04.2025
Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

Волонтери УЧХ допомагали постраждалим через атаку БпЛА на Харків

07:19 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

07:14 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох - мер

05:46 04.04.2025
Кількість загиблих у Харкові через атаку російських БпЛА збільшилася до трьох- Терехов

Кількість загиблих у Харкові через атаку російських БпЛА збільшилася до трьох- Терехов

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Бельгії, глава МЗС і міністр оборони прибули до Києва

Сили оборони збили вночі 9 з 46 БпЛА , ще 31 дрон-імітатор локаційно втрачений

Росія обстріляла два відділення "Укрпошти", зруйнувавши одне з них

Зеленський анонсував новини щодо нових оборонних пакетів для України

Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна послом в Нідерландах та представником при Організації по забороні хімзброї

ОСТАННЄ

Кабмін унормував передачу в оренду будівель закладів освіти для тимчасового проживання переселенців

СБУ заочно повідомила про нові підозри російській пропагандистці Скабєєвій

Кабмін призначив Кутергу в. о. директора БЕБ

Кабмін скасував ще 204 інструменти регулювання в різних сферах - Шмигаль

В КНР анонсували контрзаходи до США після того, як Трамп пригрозив запровадити додаткові мита - ЗМІ

Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

УЧХ отримав 15 авто швидкої допомоги від закордонних колег

Нацполіція повідомила про підозру експосадовцю, який підбурив постачальника завищити ціну на системи виявлення безпілотників

Більше чверті українських регіональних медіа працюють без зарплат - дослідження

Викрито телеграм-групи з кібершантажу школярів у чотирьох областях України - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА