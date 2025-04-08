У Харкові судитимуть рецидивіста, який за замовленням ФСБ застрелив українського військового та планував вбити очільника ОВА – прокуратура

Прокурори Харківської облпрокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного неодноразово судимого чоловіка, який за замовленням ФСБ РФ вбив українського військового та планував вбивства очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова і начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

"Обвинуваченого судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що загрожує агенту, – довічне позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними досудового слідства, підозрюваний (уродженець Євпаторія АР Крим, який після 2015 року він переїхав до Бєлгорода) потрапив у полі зору спецслужб РФ через своє захоплення російською ідеологією. Він уклав угоду з представниками ФСБ РФ про співробітництво щодо виконання на неокупованій території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності.

У лютому минулого року фігурант приїхав до Харкова. Першою задачею від російських кураторів було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня фігурант вистрілив у його спину біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Військовослужбовець помер на місці.

Також за замовленням ФСБ фігурант готував вбивство начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка: вивчав спосіб життя посадовця, маршрути пересування та місця відвідування. У жовтні минулого року він поїхав до Дергачів із саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, який прикріпив магнітом під кузов авто Задоренка. Але очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, врятувавши своє життя.

Крім цього, фігурант планував скоїти вбивство начальника Харківської ОВА Олега СИнєгубова. За планом, чоловік мав здійснити підрив автівки, якою користується посадовець. За це підозрюваний розраховував отримати 50 тис. доларів.

Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант "поставив вбивство на паузу" .

"Правоохоронці відслідковували його рух та наприкінці жовтня 2024 року викрили фігуранта в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та "залягти на дно". Фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Підозрюваному також інкримінуються підпал двох військових авто і підриви низки адмінбудівель у Харкові, які він вчинив за власною ініціативою. Зокрема, вночі 26 березня чоловік привів у бойову готовність та кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67, внаслідок спрацювання якої стався вибух. Згідно з висновком експертизи, матеріальна шкода сягнула майже 2,5 млн гривень. Згодом він фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Він прикріпив до вхідних дверей приміщення вибуховій пристрій. Конструкції двері були пошкоджені.