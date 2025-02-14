Інтерфакс-Україна
Події
08:42 14.02.2025

Сили оборони ліквідували 73 з 133 дронів, локаційно втрачено 58 БпЛА

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Сили оборони ліквідували 73 з 133 дронів, локаційно втрачено 58 БпЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони ліквідували 73 з 133-х дронів, локаційно втрачено 58 безпілотників, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у ніч на 14 лютого (із 19.30 13 лютого) противник атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Між тим, 58 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

 

Теги: #дрони #пс_зсу #ліквідація

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