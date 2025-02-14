Фінляндія застерегла США та Європу щодо небажання Путіна припинити свою експансіоністську політику

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен застерегла США та Європу щодо небажання Володимира Путіна припинити свою експансіоністську політику та закликала про необхідність тримати Росію в межах її кордонів за допомогою економічного і військового тиску.

"Ми, фіни, знаємо Росію. Фінляндія, сусідня з Росією країна, послідовно залишалася незалежною демократією протягом Другої світової війни та холодної війни. Повірте нам: Путін не має наміру зупиняти свою експансіоністську політику. Він буде вести переговори, насолоджуватися увагою і брати все, що зможе, не йдучи ні на які реальні поступки", - написала вона у Х.

Міністерка підкреслила, що Росію треба тримати на відстані і в межах її власних кордонів за допомогою надійного економічного і військового тиску. Саме в цьому полягає (сенс фрази – ІФ-У) "мир через силу".

"Україна і Європа заслуговують на мирне життя. Панацеї не існує. Ізольоване швидке вирішення проблеми призводить до ще більших проблем в майбутньому - в тому числі і для США", - зазначила Валтонен.

За її словами, поки що Росія не демонструє жодного інтересу до миру. Напередодні будь-яких переговорів Росія могла б продемонструвати добру волю, наприклад, повернувши примусово переміщених українських дітей назад до їхніх батьків.

Вона зазначила, що тривалий мир потребує всеосяжного плану на довгі роки. Врегулювання шляхом переговорів має охоплювати процес забезпечення безпеки України та Європи, в тому числі стримування багатоаспектної загрози, яку становить Росія.

"Цей процес може також передбачати поступове та умовне послаблення санкційного тиску. Це не може бути одноразовою угодою. Це час для Європи. Європа активізується: ще більше уваги приділяє безпеці і ще більше збільшує витрати на оборону. І незважаючи ні на що, Європа буде сидіти за столом переговорів і вирішувати про Європу. Це наші люди, наші цінності, наше майбутнє", - вказала міністерка.

"Але захист вільного світу вимагає і від США. За цим простором уважно спостерігають і в Індо-Тихоокеанському регіоні. Безпечна і стабільна Європа в інтересах Америки, і в майбутньому США потребуватимуть сильних союзників", - резюмувала Валтонен.