23:18 13.02.2025
Трамп: представники України, США та РФ зустрінуться в Мюнхені, де обговорюватимуть завершення війни
Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії, які обговорюватимуть завершення війни.
"У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Але високопосадовці з Росії, України та США будуть там", – сказав Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі у четвер.
Разом з тим, Трамп не уточнив, про кого саме з представників РФ йдеться.
Між тим, Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року, і офіційно про участь її представників там не оголошувалось.