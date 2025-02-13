Трамп: представники України, США та РФ зустрінуться в Мюнхені, де обговорюватимуть завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч за участю представників України та Росії, які обговорюватимуть завершення війни.

"У нас завтра зустріч у Мюнхені. Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Але високопосадовці з Росії, України та США будуть там", – сказав Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі у четвер.

Разом з тим, Трамп не уточнив, про кого саме з представників РФ йдеться.

Між тим, Росія не бере участі в Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року, і офіційно про участь її представників там не оголошувалось.