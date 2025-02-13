Інтерфакс-Україна
Події
21:26 13.02.2025

Голова Міноборони Нідерландів: Європа має бути залучена до перемовин по Україні

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Голова Міноборони Нідерландів: Європа має бути залучена до перемовин по Україні

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що переговори щодо України неможливі без України, і Європа має бути залучена до діалогу.

"Жодних переговорів щодо України без України. Те саме стосується і Європи. Рішення щодо гарантій безпеки безпосередньо впливають на нашу власну безпеку. На карту поставлено 80 років миру та свободи. Тому Європа теж має бути залучена до переговорів", - написав він у Х.

 

Теги: #переговори #брекельманс #європа

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