Глава Пентагону: ЄС і Канада мають витрачати більше коштів на оборону, оптимальним є 5% від ВВП

США хочуть, щоб ЄС і Канада й далі нарощували інвестиції в оборону, оптимальною сумою є 5% від ВВП, заявив у четвер шеф Пентагону Піт Гегсет.

"США мають намір побудувати сильніше й більш "летальне" НАТО, але ми маємо переконатися, що прихильність ЄС і Канади до третьої статті цього договору сильна", - заявив він під час пресконференції.

Гегсет нагадав, що стаття 3 Північноатлантичного договору передбачає підтримку та нарощування індивідуального й колективного потенціалу боротьби зі збройним нападом.

При цьому шеф Пентагону заявив, що союзники мають витрачати на оборону 5% свого ВВП.

"Два відсотки - це непоганий початок, як і сказав президент Трамп, але цього недостатньо. Як і 3%, як і 4%. Краще - 5%. Реальні інвестиції", - зазначив Гегсет.

Він наголосив на важливості того, щоб у союзників по НАТО й надалі були спільні цінності, однак "у бою не можна стріляти цінностями, не можна стріляти прапорами, не можна стріляти красивими промовами".