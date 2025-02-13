Інтерфакс-Україна
Події
20:57 13.02.2025

Радник президента Власюк обговорив з послом Ірландії санкції проти РФ та обіг товарів подвійного призначення

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Радник президента Власюк обговорив з послом Ірландії санкції проти РФ та обіг товарів подвійного призначення

Радник президента – уповноважений з питань санкційної політики України Владислав Власюк провів зустріч із послом Ірландії в Україні Джонатаном Конлоном.

Як повідомляється на сайті голови держави у четвер, під час зустрічі сторони обговорили посилення санкційного тиску на РФ, зокрема пропозиції Ірландії до 16-го санкційного пакета Євросоюзу. "Окрема увага – санкціям проти російського енергетичного сектору й тіньового флоту, а також відмові Євросоюзу від імпорту російського СПГ", - зазначається в повідомленні.

Також серед інших важливих тем зустрічі – розслідування щодо наявних у російській зброї компонентів ірландського виробництва.

"Ірландія детально опрацювала передані Україною матеріали та вжила заходів, щоб посилити контроль за виробництвом і не допустити потрапляння критичних компонентів до країни-агресорки", - наголосив Конлон.

Україна та Ірландія домовилися продовжувати співпрацю для посилення контролю за обігом товарів подвійного призначення.

"Дякуємо за зусилля, яких доклала ірландська сторона, за серйозний підхід у цьому питанні. Сподіваємося на продовження співпраці, щоб Росія не могла отримувати компоненти для виробництва зброї та боєприпасів в обхід санкцій", – зазначив Власюк.

Теги: #санкції #рф #ірландія

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