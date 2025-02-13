Келлог допускає певну угоду про потенційну втрату Україною території, бо повернення до кордонів 2014р не буде

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року, і буде угода про потенційну втрату українцями території, що не обов'язково визнавати США.

“Оскільки президент Зеленський це вже сказав, і я думаю, що міністр оборони Піт Гегсет мав рацію. Не буде повернення до 2014 року та кордону, який вони мали перед тим, як росіяни увійшли до Криму. Це зрозуміло. Тож я думаю, що вам знадобиться певна угода про потенційну втрату території. Але дивіться, не обов’язково це визнавати”, - сказав він в ефірі американського Fox News у четвер.

За словами Келлога, наприклад, так було з країнами Балтії, коли Радянський Союз захопив їх.

“Існувала така річ, яка називалася доктриною Уеллса. Ми ніколи не казали, що вони володіють країнами. Казали, що країни просто під домінуванням”, - сказав генерал у відставці.

Водночас він наголосив на необхідності справжнього, стабільного, довгострокового миру. За словами Келлога, це багато в чому залежатиме від європейців.

“Це в їхньому дворі. Це в їхніх інтересах. Але це одна з причин, чому ми тут, у Мюнхені, щоб поговорити з вищим керівництвом, міністрами закордонних справ, прем’єр-міністрами, президентами країн, щоб переконатися, що вони це розуміють і є частиною цієї угоди, яку ми починаємо укладати або президент починає створювати”, - заявив Келлог.