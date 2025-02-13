Інтерфакс-Україна
Події
18:47 13.02.2025

Сибіга провів перші телефонні переговори з держсекретарем США Рубіо

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Сибіга провів перші телефонні переговори з держсекретарем США Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з державним секретарем США Марком Рубіо розвиток стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

«Провів гарну телефонну розмову з державним секретарем США Марком Рубіо щодо розвитку стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами зі взаємною вигодою для наших народів. Висловив вдячність держсекретареві за підтвердження, що США залишаються відданими підтримці України. Досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру є нашим спільним інтересом», – зазначив Сибіга в соцмережі Х.

Теги: #рубіо #сибіга

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