Інтерфакс-Україна
Події
18:45 13.02.2025

Рютте: Україну не можна примусити укласти угоду на неприйнятних для неї умовах

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Рютте: Україну не можна примусити укласти угоду на неприйнятних для неї умовах

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що всі союзники єдині в тому, що Україну не можна примушувати укласти угоду на неприйнятний для неї умовах.

Про це Рютте сказав у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, в рамках якої також відбулося засідання Ради НАТО-Україна.

«Жодні переговори про припинення війни не можуть відбуватися без України за столом. І наші союзники єдині в тому, що Україну не можна змусити укласти угоду, якщо вона дійсно не прийме умови. Ми однозначно єдині в тому, що, перш за все, ми маємо переконатися, що коли почнуться розмови, Україна опиниться в найкращій позиції. І водночас ми також цілком згодні з тим, що результат має бути тривалим», - повідомив він.

За словами генсека НАТО, «якщо переговори почнуться, вони не завершаться ні на перший, ні на другий день». «Тож є, скажімо, шлях, де ми маємо переконатися, що переговори пройдуть успішно, і важливо, щоб ми дійшли до мирної угоди. І в той же час переконатися, що Путін розуміє, що Захід єдиний у тому, що Україна отримує всю необхідну підтримку для перемоги. Це дуже важливо, а також те, що він розуміє, що ми завершимо ці переговори лише тоді, коли будемо абсолютно впевнені, що результат може бути стійким», - пояснив Рютте.

Відповідаючи на запитання чи він впевнений у тому, що Путін хоче миру, генсек НАТО сказав: «Звичайно, я не знаю, що саме в голові президента Путіна, і ви також не можете знати. У мене було багато зустрічей з ним між 2010 і 2014 роками на моїй попередній посаді (прем’єр-міністра Нідерландів – ИФ-У). Він сильний переговорник. Він дуже непередбачуваний. Але врешті-решт, якщо ми хочемо досягти мирної угоди, він нам там потрібен. Бо саме він розпочав цю загарбницьку війну проти вашої країни. Тому ми маємо переконатися, що ми ведемо ці переговори таким чином, щоб результат був таким, щоб усьому світу було зрозуміло, що існує міцна угода».

Коментуючи на прохання журналістів оціночну думку про те, що адміністрація Трампа пішла на поступки ще до початку переговорів, Рютте сказав: «Ну, я не в змозі коментувати все, що всі говорять. Але мене не здивують погляди президента Трампа з цього приводу. Під час виборчої кампанії він чітко дав зрозуміти, що переговори неминучі. Принаймні, телефонна розмова з президентом Путіним була неминучою. І цей телефонний дзвінок відбувся вчора. Ми не бачили результату мирних переговорів. Вони навіть не почалися. Що я знаю, так це те, що всі союзники тут сьогодні, і я знаю, що Білий дім думає так само, вважають, що ми повинні переконатися, що так, в Україні буде мир».

Крім того, на думку генсека НАТО результат переговорів також має бути таким, щоб не сприймався як «втрата для Заходу, а сприймається як задовільний».

Рютте також повідомив про інтенсивні консультації, у тому числі зі Сполученими Штатами. «Завтра я буду в Мюнхені на зустрічі з віце-президентом Венсом Келлогом, спеціальним представником по Україні. Спеціальний представник президента Трампа буде тут, в НАТО, у понеділок. Вчора я вечеряв з Пітом Гегсетом, новим міністром оборони Сполучених Штатів. Отже, ми як НАТО, і команди, звичайно, інтенсивно координують свою роботу», - деталізував він.

Теги: #рютте #україна #угода #умови

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