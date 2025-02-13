Інтерфакс-Україна
Події
18:31 13.02.2025

Рютте: Результати майбутніх переговорів мають забезпечити тривалий мир для України

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Рютте: Результати майбутніх переговорів мають забезпечити тривалий мир для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що всі союзники згодні з необхідністю подальшої військової підтримки України, щоб у держави була найкраща позиція для майбутніх мирних переговорів.

Про такий результат засідання Ради НАТО-Україна генсек альянсу повідомив на пресконференції по завершенню зустрічі міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

«Разом з міністром Умєровим ми обговорили ситуацію в Україні. Усі члени Альянсу та Україна єдині у прагненні миру в Україні. Ми всі погоджуємося, що нам потрібно поставити Україну в найкращу можливу позицію для переговорів. Нам потрібен міцний і тривалий мир, а не Мінськ-3», - розповів він.

За словами Рютте, міністри обговорили важливість постійної підтримки України, яка має вирішальне значення для того, щоб цій жорстокій загарбницькій війні можна було б покласти справедливий і міцний кінець. «І ми обговорювали необхідність для європейських союзників і Канади зробити ще більше. Члени Альянсу вчора та сьогодні оголосили про нові пакети військової підтримки. Це допоможе Україні у її сьогоднішній боротьбі та розбудові українських збройних сил у довгостроковій перспективі», - додав генсек НАТО.

Теги: #рютте #переговори

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