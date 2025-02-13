Сирський: На Курщині утримуємо близько 500 кв. км та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків

Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів роботу у бойових частинах на Сумському напрямку, проаналізував оперативну обстановку та потребах воїнів.

“Минулого року ворог мав наміри перетворити цей регіон на “санітарну зону”, планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому ми діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника в Курській області. Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території рф, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків”, - написав він у Telegram-каналі.

Сирський наголосив, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах.

Також головком вислухав пропозиції командирів на місцях і “прийняв необхідні рішення для забезпечення наших військ необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони”.

“Дякую кожному і кожній із Сил оборони за стійкість та самовіддачу”, - додав Сирський.