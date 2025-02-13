Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок удару по Краматорську

Щонайменше одна людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 2 ФАБ-250. Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів», - написав Філашкін у телеграм.

«Кожен день росіяни приносять на нашу землю нові смерті і нові руйнування. Залишатися на Донеччині небезпечно! Будьте відповідальними — евакуюйтесь!» - додав очільник області.