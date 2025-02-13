Санкції РНБО були запроваджені через виведення мільярдів гривень під час війни - Зеленський

Санкції РНБО запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни, повідомив президент України Володимир Зеленський під час відвідування Хмельницької АЕС, передає Суспільне.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", — сказав Зеленський.

Окрім того, він повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройним силам. За словами президента, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Він також повідомив, що ті, хто потрапив під санкції, можуть повернути виведені кошти у бюджет, вони будуть скеровані на ЗСУ, і тоді санкції знімуть.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №81/2025 опубліковано на сайті президента.

Згідно з додатком до документа, санкції введено проти 5 фізичних осіб: бізнесмена Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова, п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарность" Петра Порошенка та екснардепа Віктора Медведчука.