Інтерфакс-Україна
Події
14:02 13.02.2025

Рютте – Умєрову: Ми продовжимо підтримувати Україну, посилюючи її позиції перед майбутніми переговорами

2 хв читати
Рютте – Умєрову: Ми продовжимо підтримувати Україну, посилюючи її позиції перед майбутніми переговорами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний у необхідності продовжувати надавати Україні військову допомогу, у тому числі з метою посилити позиції Києва на майбутніх мирних переговорах.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на спільному з міністром оборони України Рустемом Умєровим підході до преси перед початком засідання Ради НАТО-Україна, яке пройде у форматі ланчу.

«Зрозуміло, що нам потрібно досягти, щоб Україна була в найкращій можливій позиції, коли почнуться переговори, а потім переконатися, що після завершення переговорів щодо миру в Україні результат буде стійким і тривалим. Що Владімір Владіміровіч Путін більше ніколи в майбутньому не спробує захопити жодного квадратного кілометра України. Тож це справді важливо», - заявив Рютте.

Генсек НАТО констатував, що для досягнення цієї мети союзники та партнери повинні продовжувати військову підтримку. «Я вже оголосив, що за останній рік члени Альянсу змогли зібрати понад 50 млрд євро військової підтримки для України.

У свою чергу Умєров запевнив присутніх, що всі країни альянсу підтримують продовження безпекової допомоги Україні. «США з нами, продовжуючи безпекову допомогу. НАТО бере на себе нашу допомогу в сфері безпеки та навчання, тому це вже в процесі. Це вирішено. Ми вдячні НАТО і керівництву НАТО. Тож на цьому етапі головне повідомлення полягає в тому, що ми продовжуємо. Ми сильні. Ми здатні. Ми можемо. Ми забезпечимо це, і ми вдячні всім країнам, усім націям і керівництву за їх допомогу в безпеці та всебічну допомогу, яку вони надають. Тож велике вам спасибі та сподіваюся на продуктивні зустрічі», - сказав український міністр.

Теги: #рютте #підтримка #умєров

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 20.05.2025
Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

Сибіга обговорив з бельгійським колегою надання винищувачів F-16

23:11 20.05.2025
Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

Зеленський та Макрон обговорили внутрішнє виробництво зброї в Україні

15:05 20.05.2025
Умєров: спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 млн 155мм снарядів щороку

Умєров: спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 млн 155мм снарядів щороку

11:21 20.05.2025
Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

Генсек НАТО Рютте позитивно оцінює сам факт телефонних розмов Трампа з Путіним та лідерами України та Європи

18:24 19.05.2025
Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

Міністри оборони ЄС, Умєров та Рютте обговорять подальшу підтримку та гарантії безпеки для України

16:39 19.05.2025
Умєров про обмін "1000 на 1000": Узгоджено покроковий план реалізації домовленості

Умєров про обмін "1000 на 1000": Узгоджено покроковий план реалізації домовленості

11:33 19.05.2025
Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

Умєров провів зустріч з виробником ЗРК Patriot щодо посилення захисту неба України

13:40 18.05.2025
Рада КШППВ узгодила план проведення обміну 1000 на 1000 – Умєров

Рада КШППВ узгодила план проведення обміну 1000 на 1000 – Умєров

19:08 16.05.2025
Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

Команди працюватимуть над обміном деталями щодо припинення вогню - Умєров у Стамбулі

18:52 16.05.2025
Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

Умєров: ми здатні продовжувати боротьбу, але ми хочемо завершити війну

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

ОСТАННЄ

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

ДСНС підтверджує загибель двох людей під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА