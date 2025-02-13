Рютте – Умєрову: Ми продовжимо підтримувати Україну, посилюючи її позиції перед майбутніми переговорами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний у необхідності продовжувати надавати Україні військову допомогу, у тому числі з метою посилити позиції Києва на майбутніх мирних переговорах.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на спільному з міністром оборони України Рустемом Умєровим підході до преси перед початком засідання Ради НАТО-Україна, яке пройде у форматі ланчу.

«Зрозуміло, що нам потрібно досягти, щоб Україна була в найкращій можливій позиції, коли почнуться переговори, а потім переконатися, що після завершення переговорів щодо миру в Україні результат буде стійким і тривалим. Що Владімір Владіміровіч Путін більше ніколи в майбутньому не спробує захопити жодного квадратного кілометра України. Тож це справді важливо», - заявив Рютте.

Генсек НАТО констатував, що для досягнення цієї мети союзники та партнери повинні продовжувати військову підтримку. «Я вже оголосив, що за останній рік члени Альянсу змогли зібрати понад 50 млрд євро військової підтримки для України.

У свою чергу Умєров запевнив присутніх, що всі країни альянсу підтримують продовження безпекової допомоги Україні. «США з нами, продовжуючи безпекову допомогу. НАТО бере на себе нашу допомогу в сфері безпеки та навчання, тому це вже в процесі. Це вирішено. Ми вдячні НАТО і керівництву НАТО. Тож на цьому етапі головне повідомлення полягає в тому, що ми продовжуємо. Ми сильні. Ми здатні. Ми можемо. Ми забезпечимо це, і ми вдячні всім країнам, усім націям і керівництву за їх допомогу в безпеці та всебічну допомогу, яку вони надають. Тож велике вам спасибі та сподіваюся на продуктивні зустрічі», - сказав український міністр.