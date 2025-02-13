Інтерфакс-Україна
Події
13:21 13.02.2025

ГУР: У Підмосков'ї знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси "Валдай"

1 хв читати
ГУР: У Підмосков'ї знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси "Валдай"

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч проти 7 лютого знищили два російських радіолокаційних комплекси "Валдай" у м.Долгопрудний у Підмосков'ї.

"У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою стався сильних вибух. Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА", - йдеться у повідомленні ГУР у четвер.

Зазначається, що "Валдай" - це новітня розробка російського військово-промислового комплексу, перший зразок у своєму класі, якого було прийнято на озброєння армії РФ. Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

Теги: #валдай_рлк #підмосковє #гур_мо #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 21.05.2025
Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

Київ передає 350 тонн дизпалива для потреб ГУР

16:47 18.05.2025
Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

Росія планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети для залякування – ГУР

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

17:45 17.05.2025
У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР "Артан"

16:02 15.05.2025
Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

Внаслідок атаки українських хакерів на російську судову систему у 2024 р. знищено третину архіву судових справ

12:53 15.05.2025
У ГУР представили новітні морські дрони, здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі

У ГУР представили новітні морські дрони, здатні нищити ворожі гелікоптери та винищувачі

11:36 15.05.2025
Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

Оборонці України збили дрон із ШІ, яким росіяни хизувались на параді в Москві

09:37 15.05.2025
ГУР представило нові морські дрони MAGURA

ГУР представило нові морські дрони MAGURA

13:02 07.05.2025
Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

Українські воїни знищили ворожий ЗРК середньої дальності "Бук-М1"

14:20 03.05.2025
Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули у Білій Церкві внаслідок пожежі на ТЕЦ

Експосадовець часів Януковича Портнов застрелений в Мадриді

ЄС вже планує 18-й пакет санкцій проти Росії - Пісторіус

Генштаб підтвердив ураження об'єкта ВПК РФ – заводу напівпровідникових приладів в Орловській області

Туск: Україна має бути в НАТО, це питання нашої безпеки, а не симпатій

ОСТАННЄ

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ нові човни

Стефанішина обговорила з місією МВФ законодавче забезпечення антикорупційної реформи

Підозрювану в незаконному заволодінні землею екскерівницю Держгеокадастру Київщини екстрадовано з Німеччини - САП

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Один цивільний загинув у Куп'янськ-Вузловому на Харківщині внаслідок авіаудару - ДСНС

Понад 60% американців вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати допомогу Україні та запровадити санкції проти Росії – опитування

Кабмін розподілив ще 272,5 млн грн субвенції на будівництво укриттів у школах - Шмигаль

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

Сибіга подякував сенаторам за представлення проєкту резолюції, що засуджує викрадення Росією українських дітей

ДСНС підтверджує загибель двох людей під час пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА