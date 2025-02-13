ГУР: У Підмосков'ї знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси "Валдай"

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч проти 7 лютого знищили два російських радіолокаційних комплекси "Валдай" у м.Долгопрудний у Підмосков'ї.

"У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою стався сильних вибух. Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА", - йдеться у повідомленні ГУР у четвер.

Зазначається, що "Валдай" - це новітня розробка російського військово-промислового комплексу, перший зразок у своєму класі, якого було прийнято на озброєння армії РФ. Військова частина, на якій вибухнули "Валдаї", відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.