Голови Міноборони України і Канади обговорили посилення української ППО

Міністри оборони України і Канади Рустем Умєров і Білл Блер провели зустріч у Брюсселі, де відбувається засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Одне з головних питань зустрічі – ракети-перехоплювачі для систем ППО NASAMS. В умовах постійних російських ракетних атак і масованих ударів іранських дронів посилення протиповітряної оборони залишається критичною необхідністю", - розповів Умєров за результатами зустрічі, повідомляє пресслужба Міноборони України.

Окремо сторони обговорили співпрацю з канадськими компаніями у сфері розвитку дронів, зокрема спільне виробництво та обмін досвідом можуть значно посилити наші технологічні можливості.

"Це питання, до якого ще повернемося для детальнішого опрацювання", - додав міністр.

Він подякував Канаді за послідовну підтримку України, попри інші виклики, що стоять перед міжнародною спільнотою.

"Особливо вдячний за нещодавно оголошений пакет підтримки української промисловості за данською моделлю у розмірі 100 млн канадських доларів. Розраховую на подальше зміцнення нашого партнерства та пошук нових шляхів співпраці", - резюмував Умєров.