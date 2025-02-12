Інтерфакс-Україна
Події
21:15 12.02.2025

Глави МЗС Франції, Німеччини та Іспанії заявили, що майбутнє України не може бути вирішене без Києва та європейців

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Глави МЗС Франції, Німеччини та Іспанії заявили, що майбутнє України не може бути вирішене без Києва та європейців

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Іспанії Жан-Ноель Барро, Анналена Бербок та Хосе Мануель Альбарес Буено заявили, що майбутнє України не може бути вирішене без Києва та європейців, передає французьке видання Le Monde .

“Не буде справедливого і тривалого миру в Україні без участі європейців”, - заявив Барро.

Водночас Бербок та Буено запевнили, що жодне рішення щодо України не може бути прийняте без України.

“Ми говоримо про суверенну країну з демократично обраним урядом. Крім того, нічого, що впливає на європейську безпеку – а агресія Росії проти України безпосередньо загрожує європейській безпеці – не може бути вирішено без Європи”, - сказав Буено.

Польський глава МЗС Радослав Сікорський наполягає на необхідності посилення підтримки України і виступив за “тісну трансатлантичну співпрацю”.

Міністри виступали напередодні зустрічі в Парижі з питань європейської оборони та України за участю Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії та України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув у Париж, де запланована його участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та представників Єврокомісії.

Попередні зустрічі у такому форматі відбулися у листопаді та грудні минулого року у Варшаві та Берліні.

 

Теги: #заява #європа #мзс

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