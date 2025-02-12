Умєров: партнери працюють над ідеєю миротворчої місії для України

Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії для України.

Про це він сказав у середу в Брюсселі по завершенню засідання Координаційної групи з питань оборони України, яке пройшло в штаб-квартирі НАТО.

«Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку», - сказав Умєров.

Інших деталей міністр не назвав.