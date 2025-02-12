Інтерфакс-Україна
Події
20:52 12.02.2025

Німеччина невдовзі передасть близько 100 керованих ракет IRIS-T Україні

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Німеччина невдовзі передасть близько 100 керованих ракет IRIS-T Україні

Німеччина після 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом.

“Майбутня підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якій взяли участь понад 50 країн. Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці і оголосила про передачу близько 100 керованих ракет IRIS-T для України найближчим часом”, - повідомила Німецька делегація в НАТО в соцмережі Х.

 

Теги: #німеччина #ракети #iris_t

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