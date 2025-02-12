Інтерфакс-Україна
Події
20:38 12.02.2025

Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре

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Трамп: Розмова з Зеленським пройшла дуже добре

Президент США Дональд Трамп повідомив у середу про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, зазначивши, що вони, між усім, обговорили зустріч, що відбудеться в Мюнхені між делегаціями США та України, та яка може "зупинити цю безглузду війну".

"Я щойно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче досягти миру. Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином – зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними", - написав він у соціальний мережі Truth Social.

"Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові і абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України!" – йдеться у дописі.

 

Теги: #україна #президенти #сша

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