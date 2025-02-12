Інтерфакс-Україна
Події
20:34 12.02.2025

Глави МЗС України та Франції на переговорах у Парижі скоординували зусилля для просування миру завдяки силі

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Глави МЗС України та Франції на переговорах у Парижі скоординували зусилля для просування миру завдяки силі
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро в Парижі.

"Радий зустрічі з моїм французьким колегою та другом Жаном-Ноелем Барро в Парижі. Ми скоординували зусилля для просування миру завдяки силі та зміцненню трансатлантичної безпеки. Вдячний Франції та її народу за непохитну підтримку, зміцнення обороноздатності і стійкості України", – зазначив Сибіга в соцмережі Х.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув у Париж, де запланована його участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та представників Єврокомісії.

 

Теги: #міністри #франція #мзс

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