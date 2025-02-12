Інтерфакс-Україна
Події
19:47 12.02.2025

Шмигаль та міністр фінансів США Бессент обговорили економічну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

1 хв читати
Шмигаль та міністр фінансів США Бессент обговорили економічну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скоттом Бессентом, який прибув з візитом до Києва, повідомляє Урядовий портал у середу.

"Цей візит підтверджує намір Адміністрації Президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пан Бессент підтвердив відданість США подальшій підтримці України", — зазначив глава українського Уряду.

Під час зустрічі Шмигаль підкреслив важливість посилення санкцій, зокрема проти "Росатому" та атомної галузі РФ: "Це дієвий інструмент послаблення "воєнної машини" агресора та примусу ворога до миру".

Прем'єр наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським "тіньовим флотом", а також необхідності накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ.

"Важливо також конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати ці кошти для відновлення Україні", — зазначив він.

Також сторони обговорили перспективи економічної співпраці двох країн та питання відбудови.

"США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави", — сказав Шмигаль.

Крім того, глава уряду подякував США за непохитну підтримку України.

Теги: #україна #сша #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 20.05.2025
Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

18:28 20.05.2025
Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

Рубіо: США не припинили постачання зброї Україні, рішення щодо нових пакетів немає – ЗМІ

15:39 20.05.2025
США хочуть сплачувати $1 тис мігрантам з України за "самодепортацію" на батьківщину – ЗМІ

США хочуть сплачувати $1 тис мігрантам з України за "самодепортацію" на батьківщину – ЗМІ

11:17 20.05.2025
Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю України та США – торгпред України

09:00 20.05.2025
Intel представила нові графічні процесори для ШІ

Intel представила нові графічні процесори для ШІ

21:23 16.05.2025
Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

Ердоган закликав зберегти відкритими канали діалогу між Україною та Росією

12:23 16.05.2025
Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

Україна на "Євробаченні" завжди проходила у фінал і жодного разу не займала останнє місце

20:54 15.05.2025
Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

Польща на міністерській зустрічі НАТО порушила питання шпіонажу Угорщини проти України

19:40 15.05.2025
Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

19:17 15.05.2025
Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

Рубіо сповістив європейців про зусилля Вашингтону в українському врегулюванні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

ОСТАННЄ

В ЗС України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту

Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Лідер ультраправої партії в Румунії вирішив оскаржити результати виборів президента

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 р. налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

Україна отримала три автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН

ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

Відмова НАТО від обіцянки щодо членства України стане ударом по репутації Альянсу – Науседа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА