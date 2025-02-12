Шмигаль та міністр фінансів США Бессент обговорили економічну співпрацю та посилення санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скоттом Бессентом, який прибув з візитом до Києва, повідомляє Урядовий портал у середу.

"Цей візит підтверджує намір Адміністрації Президента Трампа розвивати прагматичні та взаємовигідні відносини між нашими країнами. Пан Бессент підтвердив відданість США подальшій підтримці України", — зазначив глава українського Уряду.

Під час зустрічі Шмигаль підкреслив важливість посилення санкцій, зокрема проти "Росатому" та атомної галузі РФ: "Це дієвий інструмент послаблення "воєнної машини" агресора та примусу ворога до миру".

Прем'єр наголосив на необхідності відключення всіх російських банків від системи SWIFT і збільшення зусиль для боротьби з російським "тіньовим флотом", а також необхідності накласти жорсткі санкції на всю нафтогазову сферу РФ.

"Важливо також конфіскувати заморожені російські активи та спрямувати ці кошти для відновлення Україні", — зазначив він.

Також сторони обговорили перспективи економічної співпраці двох країн та питання відбудови.

"США зацікавлені в мирній та сильній Україні й готові, зокрема, допомагати в прискоренні відновлення нашої держави", — сказав Шмигаль.

Крім того, глава уряду подякував США за непохитну підтримку України.