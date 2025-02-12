Міністр оборони Великої Британії: законне місце України - в НАТО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі , який вперше очолював засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі, заявив, що законне місце України - в НАТО, однак цей процес займе певний час.

“(…) завжди чітко заявляли, що законне місце України - в НАТО. Це процес, який займе певний час. А поки що наш обов'язок, мій обов'язок як міністра оборони, обов'язок країн, що зібралися за цим столом, полягає в тому, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію під час будь-яких переговорів у майбутньому”, - сказав він на пресконференції після 26-го засідання групи.

До цього на засіданні міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що в США не вважають, що членство України в НАТО може бути реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів, а будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені європейськими та неєвропейськими військами, місія яких не буде місією НАТО.