Інтерфакс-Україна
Події
19:30 12.02.2025

Міністр оборони Великої Британії після “Рамштайну”: ми посилюємо підтримку України, будемо робити більше

1 хв читати
Міністр оборони Великої Британії після “Рамштайну”: ми посилюємо підтримку України, будемо робити більше
Фото: https://president.gov.ua/

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі , який вперше очолював засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі, запевнив у продовженні і посиленні підтримки Києва.

“Країни, присутні за цим столом, і дискусія, що відбулася сьогодні вдень, підтвердили, що європейські країни і міжнародна спільнота разом зі США можуть і повинні посилити допомогу Україні. І ми це зробимо. Генеральний секретар Рютте також підтвердив, що 58% військової допомоги, яку отримали українці за останній рік, було надано і доставлено європейськими країнами. Тож ми посилюємо підтримку України. Ми будемо робити більше”, - заявив він на пресконференції після 26-го засідання групи.

Міністр додав, що “ми зробимо це разом з американцями, і ми зробимо це, щоб підтримати обіцянку президента Трампа посадити Путіна за стіл переговорів і забезпечити міцний, довготривалий мир у цій війні в Україні”.

Теги: #міністри #британія #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:57 20.05.2025
Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

19:40 15.05.2025
Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

Стармер звинувачує Путіна в затягуванні часу на шляху до перемир’я

05:22 15.05.2025
Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

Велика Британія та Німеччина розроблять ударну зброю дальністю 2000 км – ЗМІ

05:40 13.05.2025
Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

Канада та Британія розширюють економічне партнерство - Карні

08:49 12.05.2025
Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

Рубіо провів телефонні розмови з міністром закордонних справ Великої Британії

08:27 12.05.2025
Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

06:40 12.05.2025
У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

У Британії відбудуться переговори міністрів закордонних справ ЄС щодо підтримки України і європейської безпеки

19:21 09.05.2025
Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

Стармер після зустрічі JEF: Підтримка України є "абсолютним фокусом" Британії та її північноєвропейських союзників

12:26 09.05.2025
Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

Львів зібрав 35 іноземних делегацій на День Європи

12:08 09.05.2025
Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

Глави МЗС країн Європи прибули до Львова для участі у двох важливих подіях

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

ОСТАННЄ

В ЗС України сформовано першу штурмову мотоциклетну роту

Рубіо: Трамп вважає, що загроза нових санкцій з боку США може змусити Росію вийти з мирних переговорів

Лідер ультраправої партії в Румунії вирішив оскаржити результати виборів президента

Посол США Девіс та віцепрем’єрка Стефанішина обговорили створення можливостей для американського бізнесу

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 р. налагодить транзит вантажів з Азії в Європу через румунський Галац

НАТО створить на півночі Норвегії центр управління повітряними операціями альянсу

Україна отримала три автотрансформатори від Японії, Швеції та ПРООН

ПРООН передала "Укренерго" 3 високовольтні автотрансформатори за кошти урядів Японії та Швеції

Україна має намір призначити посла в Алжирі найближчим часом - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА