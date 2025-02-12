Міністр оборони Великої Британії після “Рамштайну”: ми посилюємо підтримку України, будемо робити більше

Фото: https://president.gov.ua/

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі , який вперше очолював засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Брюсселі, запевнив у продовженні і посиленні підтримки Києва.

“Країни, присутні за цим столом, і дискусія, що відбулася сьогодні вдень, підтвердили, що європейські країни і міжнародна спільнота разом зі США можуть і повинні посилити допомогу Україні. І ми це зробимо. Генеральний секретар Рютте також підтвердив, що 58% військової допомоги, яку отримали українці за останній рік, було надано і доставлено європейськими країнами. Тож ми посилюємо підтримку України. Ми будемо робити більше”, - заявив він на пресконференції після 26-го засідання групи.

Міністр додав, що “ми зробимо це разом з американцями, і ми зробимо це, щоб підтримати обіцянку президента Трампа посадити Путіна за стіл переговорів і забезпечити міцний, довготривалий мир у цій війні в Україні”.