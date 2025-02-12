Інтерфакс-Україна
Події
14:22 12.02.2025

Стефанчук: Україна, як жертва агресії, має право визначати умови перемовин щодо миру

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Стефанчук: Україна, як жертва агресії, має право визначати умови перемовин щодо миру

Україна як жертва агресії має право визначати умови перемовин щодо миру, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“У цій війні Росія є агресором, Україна є жертвою і важливо в дискусіях не переплутати ці речі... Україна - жертва і тому має право визначати ті умови, на яких вона бачить проведення тих чи інших перемовин щодо миру”, - сказав Стефанчук на спільному брифінгу з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каумой (Фінляндія) у середу.

Він також нагадав, що Європейський парламент теж розділяє таку позицію - “жодних перемовин по Україні - без позиції України”.

За словами спікера, будь-яка парламентська асамблея, в тому числі парламентська асамблея ОБСЄ, має великий дипломатичний ресурс, тому що вона складається з представників парламентів багатьох країн.

“І саме активна міжпарламентська співпраця, як на рівні асамблеї, так і на рівні різних парламентів, це той ресурс, який ми повинні використати в цих перемовинах”, - підкреслив Стефанчук.

Спікер виказав сподівання, що колеги з ПА ОБСЄ, які знаходяться з візитом в Україні, будуть підтримуватися філософії одного голоса для підтримки України.

“Я думаю, що ОБСЄ та Парламентська асамблея ОБСЄ можуть зіграти певну роль як у переговорах, так і в тому, що відбуватиметься після них. І я також вважаю, що ми як організація повинні бути проактивними, щоб запропонувати наші навички ведення переговорів і посередницьку допомогу в пошуку рішень”, - сказала Каума.

За словами Кауми, для відновлення миру та формування впевненості в майбутньому знадобляться також люди з країн ОБСЄ.

Теги: #стефанчук #фінляндія

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