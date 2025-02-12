Інтерфакс-Україна
Події
13:17 12.02.2025

Сибіга прибув у Францію для зустрічі із главами МЗС країни ЄС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув у Париж, де запланована його участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Польщі, Сполученого Королівства та представників Єврокомісії.

"Прибув до Парижа для важливих переговорів з моїм французьким другом Жаном-Ноелем Барро, колегами з Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великобританії, ЄС. На порядку денному: посилення підтримки, стратегічні кроки для забезпечення надійної довгострокової безпеки України та Європи та стримування Росії", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Теги: #франція #сибіга

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