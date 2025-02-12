Верховна Рада встановила Національний день молитви 24 лютого, повідомив член фракції “Голос” Ярослав Железняк.

"Рада схвалила постанову №12412 про встановлення в Україні Національного дня молитви, який відзначатиметься щорічно 24 лютого", - написав Железняк в Телеграм.

За його словами постанову підтримали 255 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Він також повідомив, що Верховна Рада у Національний день молитви проведе засідання, яке почнеться з виконання духовного гімну України "Боже великий, єдиний".