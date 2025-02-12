Керівник штабу Антитерористичного центру СБУ Козюра викритий на роботі на РФ

Фото: СБУ

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Керівник штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України був затриманий у середу після того, як був викритий на роботі на Федеральну службу безпеки РФ, повідомляє спецслужба.

"Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав верховному головнокомандувачу, президентові України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в спецслужбі, зрадником виявився керівник Штабу Антитерористичного центру при СБУ полковник Дмитро Козюра.

За словами голови спецслужби, задокументовано 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", — сказав Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", — сказав Малюк.

Пізніше в СБУ повідомили, що у матеріалах кримінальної справи фігурують також близькі родичі зрадника, зокрема, батько та матір, які виправдовують агресію РФ, вихваляють її керівництво та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ РФ. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування агресії РФ проти України).

Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів.

За даними слідства, Козюра зрадник був завербований ФСБ 2018 року у Відні, після чого до грудня минулого року був "законсервований" та не здійснював активної шпигунської діяльності. Координував контакти з ним і всією агентурною мережею співробітник російських спецслужб Юрій Шаталов.

ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України, розповіли в СБУ.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.