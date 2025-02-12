Інтерфакс-Україна
Події
12:45 12.02.2025

Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.

"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав український міністр у Facebook.

Як повідомлялось, Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі.

Теги: #умєров #гегсет

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