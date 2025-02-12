12:45 12.02.2025
Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про першу зустріч із новим главою Пентагону Пітом Гегсетом.
"Перша зустріч із новим міністром оборони США Пітом Гегсетом", - написав український міністр у Facebook.
Як повідомлялось, Умєров у середу, 12 лютого, розпочав роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі.