В оновленому застосунку "Резерв+" 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ

Фото: Міноборони України

Можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24" в один клік з'явилася в оновленій версії застосунку "Резерв+", повідомляє оборонне відомство в середу.

"Оновлення вже доступно для iOS та Android. Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу, а решта – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення у розмірі до 120 тис грн, можливість іпотеки з нульовою ставкою, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Раніше заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса повідомив, проєкт можливості короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян України віком до 25 років наразі перебуває на стадії підготовки, планується, що він стане першим етапом масштабної програми переводу усіх мобілізованих осіб на контрактну службу. За його словами, цей пілотний проєкт буде тестуватися на окремих бригадах.