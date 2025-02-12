Інтерфакс-Україна
Події
11:05 12.02.2025

В оновленому застосунку "Резерв+" 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ

2 хв читати
В оновленому застосунку "Резерв+" 18-24-річні зможуть подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ
Фото: Міноборони України

Можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24" в один клік з'явилася в оновленій версії застосунку "Резерв+", повідомляє оборонне відомство в середу.

"Оновлення вже доступно для iOS та Android. Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" – добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

"Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис грн виплачуються одразу, а решта – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення у розмірі до 120 тис грн, можливість іпотеки з нульовою ставкою, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

Раніше заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса повідомив, проєкт можливості короткострокових контрактів із Збройними силами для громадян України віком до 25 років наразі перебуває на стадії підготовки, планується, що він стане першим етапом масштабної програми переводу усіх мобілізованих осіб на контрактну службу. За його словами, цей пілотний проєкт буде тестуватися на окремих бригадах.

Теги: #зсу #резерв_плюс #контракт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 16.05.2025
ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

ДОТ Міноборони оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

16:44 13.05.2025
Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

Міноборони та ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців

13:53 10.05.2025
ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

11:05 06.05.2025
Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

Військові ЗСУ взяли участь у параді у Великій Британії з нагоди святкування 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі

10:55 06.05.2025
Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

Зеленський: Україна стоїть, доки стоїть піхота

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

19:06 05.05.2025
Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

Міноборони та Сухопутні війська до вересня впроваджуватимуть пілотний проєкт з автоматизації транспортної логістики

11:58 03.05.2025
Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

13:46 01.05.2025
ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

12:01 28.04.2025
Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

Міноборони у травні планує запустити у "Резерв+" два нових типи відстрочок

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

Зеленський пропонує Раді утворити Спеціалізовані окружний та апеляційний адмінсуди

Путін все ще не виглядає серйозно зацікавленим у мирі - міністр оборони Німеччини

ОСТАННЄ

На Сумщині безпілотник атакував мирне населення під час видачі гуманітарної допомоги, є поранені

У низці регіонів Іспанії виникли проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом

Якщо релігійні організації не усуватимуть ознак афілійованості з РПЦ, Держетнополітики подаватиме в суд для їх ліквідації

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

Лінійка українських оптоволоконних дронів Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

Мінсоцполітики пропонує запровадити допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" і виплачувати 50 тис. грн породіллям

Другий заарештований у справі про підпали, пов’язаній зі Стармером, є громадянином Румунії

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА