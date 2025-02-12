Інтерфакс-Україна
Події
10:33 12.02.2025

Фонд "Повернись живим" та український бізнес зібрали понад 106 млн грн на розмінування

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Фонд "Повернись живим" та український бізнес зібрали понад 106 млн грн на розмінування

Фонд "Повернись живим" та оператор мобільного зв'язку "Київстар" акумулювали 106 млн 646 тис. 45 грн в рамках спільного збору на розмінування "Нам тут жити 2.0" за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Як повідомляється на сайті відомства, також до підтримки збору долучилися IT-компанія Intellias, Укрексімбанк, Visa, SOVA, Genuisee, Ukraїner та інші компанії.

"Завдяки акумульованим коштам, сапери 4-х новостворених рот інженерних безпілотних систем Сил підтримки ЗСУ отримають наземні роботизовані комплекси "Терміт" і "Тарган" українського виробництва, транспорт, зв’язок, живлення, повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляхом підривів, а також майстерні технічного обслуговування", — сказав директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

Зібрані кошти в рамках проєкту дозволять забезпечити саперів Сил підтримки ЗСУ роботизованими платформами українського виробництва, транспортом і зв’язком.

"Україна сьогодні є найбільш потенційно замінованою країною світу — 20% нашої території потребують обстеження. Щоб у деокуповані й прикордонні регіони поверталися люди, щоб бізнес відновлював роботу й аграрії могли засівати поля, держава, приватні оператори і благодійники активно працюють над розмінуванням територій. Якщо ще два роки тому в Україні не було жодної машини для розмінування, сьогодні їх уже понад 200, і ця цифра зростає", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, за зібрані кошти буде закуплена техніка саме українського виробництва, що додатково підтримає і українську економіку. Розміновувати території будуть наземні роботизовані комплекси, а також дрони Vampire, які забезпечать дистанційне розмінування шляхом підривів.

Теги: #розмінування #повернись_живим #кошти

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