Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 122 од. техніки

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 9 танків, 27 бронемашин, 53 артсистеми, 164 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 853030 (+1150) осіб, танків ‒ 10023 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 20871 (+27) од, артилерійських систем – 22976 (+53) од, РСЗВ – 1276 (+1) од, засоби ППО ‒ 1061 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164), крилаті ракети ‒ 3057 (+1), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од, спеціальна техніка ‒ 3742 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.