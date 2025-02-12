Інтерфакс-Україна
Події
02:36 12.02.2025

Одеса підписала меморандум про співпрацю в сфері охорони здоров'я з Францією – мер Труханов

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Одеса підписала меморандум про співпрацю в сфері охорони здоров'я з Францією, що відкриває нові можливості для розвитку медицини в місті, повідомив мер Генадій Труханов.

"Одеса та Франція розширюють співпрацю в сфері охорони здоров’я. Підписали Меморандум із Expertise France, який відкриває нові можливості для розвитку медицини в нашому місті", - написав він в телеграмі.

За його словами, одним із ключових напрямків стане створення Центру ментального здоров’я на базі міської лікарні. "Війна вплинула на всіх, але особливо на ветеранів, переселенців і цивільних, які пережили обстріли та втрати. Ми маємо створити умови, за яких кожен, хто потребує допомоги, зможе отримати її вчасно та без перешкод", - підкреслив мер.

За його словами, зараз в Одесі працює робоча група, яка оцінює технічний стан лікарень та їхню готовність до реалізації проєкту. Незабаром до міста приїдуть французькі лікарі, щоб поділитися своїм досвідом і передати практичні навички одеським спеціалістам.

Крім того, крім ментального здоров’я, меморандум передбачає співпрацю у сферах реабілітації, онкології та кардіології. Це важливий крок до того, щоб медицина в Одесі ставала сучаснішою, доступнішою та ефективнішою.

"Дякую уряду Франції, посольству Франції в Україні та Expertise France за увагу до нашого міста та реальну допомогу в розвитку медичної галузі. Разом працюємо над тим, щоб кожен одесит мав якісну медичну підтримку", - підсумував мер.

Джерело: https://t.me/truonline/4350

Теги: #одеса #співпраця #франція

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