Інтерфакс-Україна
Події
21:56 11.02.2025

Військовий літак РФ порушив повітряний простір Польщі

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Російський військовий літак Су-24МР у вівторок порушив повітряний простір Польщі над східною частиною Гданської затоки, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У польському командуванні зазначають, що причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. Він "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".

"За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.

 

Теги: #польща #літак #рф

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