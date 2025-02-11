Військовий літак РФ порушив повітряний простір Польщі

Російський військовий літак Су-24МР у вівторок порушив повітряний простір Польщі над східною частиною Гданської затоки, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У польському командуванні зазначають, що причиною інциденту стала несправність навігаційної системи російського літака. Він "порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину і 12 секунд".

"За польотом літака спостерігали системи радіолокації польських Збройних сил. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака Су-24МР.